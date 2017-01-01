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BUBYO'da gastronomi ve mutfak sanatları bölümü açılıyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda(BUBYO) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açılması kararlaştırılırken, Yrd.Doç.Dr. Muammer Bezirgan'da bölümün ilk öğretim üyesi oldu. Sındırgı doğumlu olan Bezirgan, evli ve iki çocuk babası.

Burhaniye'de yaklaşık bin 350 öğrencinin eğitim gördüğü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda, Bankacılık ve Finans, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ile Uluslararası Ticaret bölümleri eğitim verirken, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün açılması kararlaştırıldı. Yeni bölüme, Yrd. Doç. Dr. Muammer Bezirgan ilk öğretim üyesi olarak atanırken, iki öğretim üyesi daha atandığında öğrenci alımına başlanacağı kaydedildi. Uygulama otelinde yılda 30 bin konuk ağırladıklarını anlatan BUBYO Müdürü Doç,Dr. Oğuzhan İlban, bölümün geleceğin mutfak şeflerini yetiştireceğini ve gastronomi ile turizminde ivme kazanılacağını söyledi. Bölümün ilk öğretim üyesi olmaktan mutlu olduğunu anlatan Yrd.Doç,Dr. Muammer Bezirgan'da, Burhaniye bölgesinin yakın gelecekte Bolu Mengen ustalarına rakip olabileceğini söyledi. Bezirgan, bölüme öğrenci alınmaya başlanması ile birlikte Burhaniye, Körfez bölgesinin akademik eğitim almış Mutfak şeflerinin yetiştiği merkez haline dönüşeceğini kaydetti.

(FT)



02.05.2017 15:06:19 TSI

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