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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Niksar'da trafik kazası: 1 yaralı

02 Mayıs 2017 Salı, 15:01
Niksar'da trafik kazası: 1 yaralı
Niksar'da trafik kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Sedat Özata
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Ahmet Evci'nin (28) kullandığı 06 FE 0662 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada yaralanan sürücü Evci, 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(SÖZ-UY-Y-)

02.05.2017 15:10:15 TSI
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