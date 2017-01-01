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Sakarya Nehrine düşen genci arama çalışmaları 6'ıncı gününde de devam ediyor



(Fotoğraflı)



Remzi Şimşek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Nehri kenarında bonzai içtikten sonra nehre düşen genci arama çalışmları 6'ıncı gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, 27 Nisan günü Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sakarya Nehri kenarında bonzai içtikten sonra baygın halde nehre düşen genç suda kaybolmuş, ekipler genci aramak için çalışma başlatmıştı. Genci arama çalışmaları 6 günde de devam ediyor. Sakarya AFAD, Sakarya Arama ve Kurtarma (SAKE) ve Kocaeli'nden gelen deniz polisleri de kaybolan genci arama çalışmalarını devam ettiriyor.

(RŞ-İÇ)



02.05.2017 15:21:18 TSI

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