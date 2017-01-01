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Öğrenciler'den 'Yerel Yönetimler' dersi



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli Fatih İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu ziyaret etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu Fatih İlkokulu öğretmeni Özlem Akyol ve 4. Sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinin 'Yerel Yönetimler' ünitesi için ziyaret etti. Ziyarette 'Yerel Yönetimler'le ilgili çocukların sorduğu sorulara Başkan Subaşıoğlu yanıt verdi. Ziyaret sonunda Başkan Subaşıoğlu, öğrencilere teşekkür etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Çocuklarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Hepsi sorularını iyi bir şekilde hazırlamışlar. Belediye başkanlığımızdan çalışmalarımıza kadar çok sayıda soru yönelttiler. Sordukları tüm soruları yanıtladık. Hepsine tek tek teşekkür ediyor başarılar diliyorum" dedi.

(İHA-Y)



02.05.2017 15:38:49 TSI

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