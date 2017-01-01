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Gürgentepe'de örnek çalışma

- Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak için örnek bir çalışma gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanı oluşturuyor.

FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz günü gerçekleştirilen kalkışma da şehit olan vatandaşların hatırasını yaşatmak için Gürgentepe Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri bir ay önce hatıra ormanı oluşturmak amacıyla harekete geçti.

Okulun etrafında atıl bir durumda bulunan ve dikenlik ve çalılık kaplı sahada hatıra ormanı kurmak için harekete geçen öğrenciler önce sahayı temizledi. Ardından dikilecek fidanların çukurlarını kazan öğretmen ve öğrenciler, Gürgentepe Belediye Başkanlığı, okul velilerinden Erol Kulaç ve Şirinköy Mahallesi Muhtarı Şaban Göl, Zekeriya Uğur, Gürsel Ölmez ve Yaşar Şanlı'dan 512 fidan aldı. Alınan fidanların 252 tanesi 15 Temmuz şehitleri anısına geri kalanı ise öğrenciler için dikildi.

Bu örnek çalışmayı başlatan Gürgentepe Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Tarih Öğretmeni Mehmet Çöl, bu çalışma ile okulun çevre düzenlenmesinin yanında okul-öğrenci-veli bağlarını da güçlendirdiklerini, ayrıca öğrencilere fidanlar emanet ederek kendilerine ağaç sevgisini, sahiplenme duygusunu ve 15 Temmuz ruhunu aşılamaya gayret ettiklerini söyledi.

Öğretmen Mehmet Çöl, "Hatıra ormanı çalışması genişleyerek devam edecektir. Umarım bizlerden sonra gelen öğretmen ve öğrenciler başlattığımız bu çalışmaya sahip çıkacak ve koruyacaktır. Böylece 15 Temmuz şehitlerimiz sonsuza dek unutulmayacaktır" dedi.

(MAK-SLH-Y)



02.05.2017 16:19:55 TSI

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