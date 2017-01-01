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İlköğretim okuluna survivor parkuru



(Fotoğraflı)



Samet Doğru

BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi'nin Gürsu Atatürk İlkokulu'na yaptırdığı eğitim, öğretim parkuru survivoru aratmıyor.

Öğrenciler kendileri için hazırlanan parkurda engelleri bir bir aşarak, daha önceden hazırlanmış soruların bulunduğu tahtalarda yeni bilgiler öğreniyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Atatürk İlkokulu, bahçesine park yapılması yönünde bizlerden talepte bulundu. Ortak istişareler sonucu standart bir park yerine çocukların oynayarak, eğitimlerine katkı sağlayabileceği bir yer yaptık. Bu park Gürsu'muzda bir ilk olma özelliği taşıyor" dedi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Harun Candan ise bu parkın yapılmasında emeği geçen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin bu park sayesinde ders çalışma heveslerinin arttığının altını çizen Candan, "Çocuklar koşarak ders öğreniyorlar. Bizler daha hızlı ve eğlenerek öğreneceklerini düşündüğümüz için Gürsu Belediyemizden böyle bir talepte bulunduk. Onlar da bizleri kırmadı" diye konuştu.

(SD-MŞ)



02.05.2017 17:40:44 TSI

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