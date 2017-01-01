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Elazığ'da Kalkınma ve Ekonomi derneği kuruldu



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Anadolu Kalkınma ve Ekonomi Derneği (AKSAN) Genel Merkezi Elazığ'da kuruldu.

Elazığ'da resmi olarak faaliyete geçen AKSAN Genel Merkezi'nin resmi açılışı yapıldı. Arif Erol'un genel başkan olduğu dernek, Ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir ekonomik sivil toplum kuruluşu olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Derneğin amaçları hakkında bilgi veren AKSAN Genel Başkanı Arif Erol, "Öz güvene sahip, yüksek milli ve manevi değerleri ön planda tutan, liderlik,yöneticilik vasıflarına haiz, uygulamada istekli, destekçi, yeniliğe açık, iş adamları topluluğu kurmak amaçlarımız arasında olacaktır. Üyelerimizin öz kaynaklarını doğru algılayıp değerlendirerek üretim ve istihdamı arttırıcı çözümler üretmek istiyoruz. Bunun yanı sıra üyelerimiz ve akademik kurumların iş gücü ile bilgi potansiyelini bir araya getirerek karşılıklı faydalar üreterek, üyeler arasında öncelikli olmak üzere, ticari potansiyelini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Yatırımları arttırarak üretime dayalı politika izleyeceklerini ifade eden Erol, "2023 ihracat hedefi 500 milyar dolara ulaşmak için bunlar olmazsa olmazımız olmalıdır. Cazibe merkezine alınan 23 ilimizdeki projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bizlerde Cazibe Merkezi kapsamında yatırımlar yapıp, istihdam sağlayarak ülkemizin ekonomisini büyütme konusunda gece gündüz demeden çalışmalarımız artarak devam edecektir. AKSAN olarak illerimizde güçlü yönetim kadroları oluşturmak, il başkanlıkları da vererek o illerin kalkınma ve ekonomi alanlarında genel merkezimizin çizgisinde hareket etme konusunda girişimlerimizde olacaktır"diyerek bilgi verdi.

(CK-HİV-Y)



02.05.2017 17:43:00 TSI

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