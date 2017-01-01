YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı meclisi yapıldı

Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı meclisi yapıldı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın başkanlığında yapıldı. Toplantıda 11 gündem maddesi görüşüldü.

Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın Başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri öncesi söz alan MHP'li Meclis üyesi Erhan Acar, kendisine sorulan bir sorunu mecliste paylaşmak istediğini belirterek, Devlet Hastanesi karşısında bulunan Hayırseverler Derneği'nin akıbetini sordu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Partili Meclis Üyesi Selçuk Başyazıcı, dernek yönetimine farklı kişilerin de katıldığını belirterek derneğin yine faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. MHP'li meclis üyesi Selim Özen ise 16 Mayıs'ta kutlanacak Engelliler Haftası'na dikkat çekerek, engellilerin sosyal yaşama adapte olabilmeleri açısından mekânların engellilerin de düşünülerek yapılmasını istedi. Özen engelliler için çeşitli spor faaliyetlerine olanak sağlanması talebinde bulundu. Toplantıyı yöneten Başkan Vekili Erol Aydın, belediye olarak işletme yerlerine ruhsat verilirken Engellilere uygun şartlarda ruhsat verildiğini söyledi.

Gündem dışı konuşmaların ardından 11 madde oylamaya sunuldu. Tuzla Mahallesi'nde bulunan 1278 nolu sokağın isminin değiştirilerek İlyas Efendi veya Saraç Sokak olması teklifi onaylandı. Ayrıca belediyenin Yenigün Mahallesi'nde bulunan 142 ada 382 nolu parselin "Dini Tesis Alanı" olarak kullanılmak üzere Adapazarı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne 20 yıla kadar bedelsiz yetki verilmesi talebi görüşülerek onaylandı. Meclis Mali İdari yılı Taşınır Kesin hesabı için 11 Mayıs Perşembe günü tekrar toplanacak.

(RŞ-İÇ)



02.05.2017 17:46:31 TSI

NNNN

