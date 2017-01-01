02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı meclisi yapıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 17:37
Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı meclisi yapıldı
Adapazarı Belediyesi Mayıs ayı meclisi yapıldı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Adapazarı belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın başkanlığında yapıldı. Toplantıda 11 gündem maddesi görüşüldü.
Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın Başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri öncesi söz alan MHP'li Meclis üyesi Erhan Acar, kendisine sorulan bir sorunu mecliste paylaşmak istediğini belirterek, Devlet Hastanesi karşısında bulunan Hayırseverler Derneği'nin akıbetini sordu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Partili Meclis Üyesi Selçuk Başyazıcı, dernek yönetimine farklı kişilerin de katıldığını belirterek derneğin yine faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. MHP'li meclis üyesi Selim Özen ise 16 Mayıs'ta kutlanacak Engelliler Haftası'na dikkat çekerek, engellilerin sosyal yaşama adapte olabilmeleri açısından mekânların engellilerin de düşünülerek yapılmasını istedi. Özen engelliler için çeşitli spor faaliyetlerine olanak sağlanması talebinde bulundu. Toplantıyı yöneten Başkan Vekili Erol Aydın, belediye olarak işletme yerlerine ruhsat verilirken Engellilere uygun şartlarda ruhsat verildiğini söyledi.
Gündem dışı konuşmaların ardından 11 madde oylamaya sunuldu. Tuzla Mahallesi'nde bulunan 1278 nolu sokağın isminin değiştirilerek İlyas Efendi veya Saraç Sokak olması teklifi onaylandı. Ayrıca belediyenin Yenigün Mahallesi'nde bulunan 142 ada 382 nolu parselin "Dini Tesis Alanı" olarak kullanılmak üzere Adapazarı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne 20 yıla kadar bedelsiz yetki verilmesi talebi görüşülerek onaylandı. Meclis Mali İdari yılı Taşınır Kesin hesabı için 11 Mayıs Perşembe günü tekrar toplanacak.
(RŞ-İÇ)

02.05.2017 17:46:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Kösemusul'dan geçmiş olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN KÖSEMUSUL'DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
SAÜ'de &quot;Dünya El Hijyeni günü etkinliği&quot; kapsamında bir etkinlik düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE "DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ" KAPSAMINDA BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ
Sakarya MYO'da 'Çanakkale 57. Alay' sergisi açıldı
YEREL

SAKARYA MYO'DA 'ÇANAKKALE 57. ALAY' SERGİSİ AÇILDI
SAÜ İşletme Fakültesi'nde 'Gelecek Zirvesi' yapıldı
YEREL

SAÜ İŞLETME FAKÜLTESİ'NDE 'GELECEK ZİRVESİ' YAPILDI
Sakarya'daki silahlı saldırı
YEREL

SAKARYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
Sakarya Nehrine düşen genci arama çalışmaları 6'ıncı gününde de devam ediyor
YEREL

SAKARYA NEHRİNE DÜŞEN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI 6'INCI GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR
Sakarya'da FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL

SAKARYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Nisan ayı ihracat rakamları
YEREL

NİSAN AYI İHRACAT RAKAMLARI
Sakarya ihracatta 7'inci oldu
YEREL

SAKARYA İHRACATTA 7'İNCİ OLDU
Derikli öğrencilerden şehit kaymakamın mezarına ziyaret
YEREL

DERİKLİ ÖĞRENCİLERDEN ŞEHİT KAYMAKAMIN MEZARINA ZİYARET
Sapanca gölünde yüzenler tehlike oluşturmaya başladı
YEREL

SAPANCA GÖLÜNDE YÜZENLER TEHLİKE OLUŞTURMAYA BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı