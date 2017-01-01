ahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası girişimcilik kursu verecek

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Kahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası girişimcilik kursu verecek



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (ESOB) bağlı tarafından Kahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası tarafından girişimcilik kursu verilecek.

Çalışma ve İş Kurumu ile KOSGEB iş birliğinde gerçekleştirilecek kurs için mülakat yapıldı. 25 girişimci adayının seçildiği kursun mülakatı İş Kur temsilcilerinin yanı sıra ESOB Başkan Vekili ve Kahveciler Odası Başkanı Atilla Kocabaş ile Birlik Genel Sekreteri Oğuzhan Caymaz tarafından yapıldı. Kursla ilgili bilgi veren ESOB Başkan Vekili Atilla Kocabaş, "4 gün devam edecek girişimcilik kurslarımıza katılanlara şimdiden başarılar diliyorum. Temennim, hepsinin kursları başarıyla bitirerek iş yerleri açmasıdır" dedi.

Öte yandan, kursun 5 Mayıs Perşembe günü başlayacak kursun ESOB Proje Müdürü İsmail Armağan tarafından verileceği kaydedildi.

(HK-GC-



02.05.2017 18:12:16 TSI

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