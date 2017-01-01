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Gürün'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Kayacı

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Gürün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan sergiyi gezen Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise, elektrik-elektronik ve mobilya alanlarında 20 proje hazırlayan öğrencileri tebrik etti.

Bu tür projeler sayesinde öğrencilerin kendi becerilerini ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, "Projelerin amacı çocuklarımızın fikirlerinin değerlendirilmesi, onları bilimsel düşünmeye sevk etmesi ve kendilerine güvenlerinin artmasına yardımcı olmasıdır. Bizler her zaman böylesi çalışmaların, projelerin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

(UY-Y-)



02.05.2017 18:26:25 TSI

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