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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı gün partiye üye oldu



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti'ye üye olmasının ardından Nevşehir'de de bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üyeliği bulunmayan 52 yaşındaki Ahmet Kürkçü AK Parti'ye üyelik için başvuru yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 979 gün sonunda yeniden AK Parti'ye üye olmasıyla birlikte Nevşehir'de esnaflık ile uğraşan 52 yaşındaki Ahmet Kürkçü isimli vatandaş hayatında ilk kez bir partiye üye olduğunu söyledi. Kürkçü, "Ürgüp'te yaşıyorum ve fotoğrafçılık ile uğraşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci başkanının bu tarihi seçmesinden dolayı bende aynı gün AK Parti'ye üye olmak için müracaat ettim. Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üyeliğim bulunmuyordu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti için, Türk halkı için ve benim için özel bir gün olduğu için bende bugün AK Parti'ye üye olmak istedim" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ise Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığının 37 bin 492'inci üyesi olan Ahmet Kürkçü'yü tebrik etti. Tanrıver, "Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partimize, aşkına, sevdasına yeniden dönüşü ile ilgili bugün özel bir günümüz. Nevşehir'de 37 bin 492'inci üyemiz Ahmet Kürtçü kardeşimiz üye oldu. Bizde üyelik kaydını aldık. Rabbimi şükürler olsun. Reisimizin bugünde bizde onunla birlikte olmak istedik" şeklinde konuştu.

(COŞ-Y)



02.05.2017 19:30:24 TSI

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