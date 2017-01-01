Adıyaman 3.8 ile sallandı
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi Kovanoluk köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 23:38'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi Kovanoluk köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde de hissedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı öğrenildi.
(AHM)
03.05.2017 00:33:48 TSI
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