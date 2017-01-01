YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman 3.8 ile sallandı

Adıyaman 3.8 ile sallandı



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi Kovanoluk köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 23:38'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi Kovanoluk köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı öğrenildi.

(AHM)



03.05.2017 00:33:48 TSI

NNNN

