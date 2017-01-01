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BİGİAD Genel Başkanı Dağdağan oldu



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Merkezi İstanbul'da bulunan Bitlis Genç İşadamları Derneğinin (BİGİAD) gerçekleştirilen 6. olağan genel kurulu sonucunda genel

başkanlığa Bilal Dağdağan seçildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen 6. olağan genel kurul neticesinde Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Dağdağan, görevi mevcut Başkan Zeki Peker'den devralarak BİGİAD'ın yeni genel başkanı oldu. Yapılan olağan genel kurul sonucunda bir teşekkür konuşması yapan Zeki Peker, görevi süresince kendisinden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini ileterek, yeni Başkan Dağdağan'a görevinde başarılar diledi.

BİGİAD Genel Başkanı Bilal Dağdağan ise, kendisini göreve layık gören herkese teşekkürlerini ileterek, "BİGİAD 6. genel kurulunda genel başkanlığa oy birliğiyle seçilmemden dolayı tüm BİGİAD ailesine teşekkür ediyorum. M. Zeki Peker Başkanımla 2008 yılında başladığımız bu yolda, kendi talebim olmamasına rağmen tarafıma tevdi edilen bu vazifeyi onurla yürüteceğimi bildiririm. Bu derneğin kuruluşunda fikir babası Sayın Vedat Müftüoğlu, kurucu başkanımız Ramazan Şerif Fırat, M. Zeki Peker, Erol Ersan, başkanlarıma derneğe emeği hepimizden fazla olan Birol Kutaş'a, şu ana kadar dernek organlarında görev yapmış ve üye olan tüm BİGİAD ailesine ve dışarıdan gelip bizleri yalnız bırakmayan dostlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yapacağımız doğru faaliyetlerde duanızı ve desteğinizi beklerim. Genelde tüm Türkiye'deki üyelerimizin, özelde Bitlis Şubemizle Bitlis'imizin dönüşüm ve değişimine katkı sunacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



03.05.2017 08:01:08 TSI

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