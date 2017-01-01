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Çine'de alevli gece

- Önce yıldırım düştü, ardından besihaneler yanmaya başladı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'da gece yarısı yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangında iki ayı kişiye ait ahırda yangın çıktı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında ahırda bulunan hayvanlar kurtarıldı.

Gece saat 23:30 sıralarında Çine İlçesi'ne bağlı Cumalı Mahallesi semalarında şimşek çakmaya başladı. Bu sırada Köyde yaşayan Halil Öten'e ait ahırdan dumanlar yükselmeye başladı. Ahırın yandığını gören çevre sakinleri bir yandan Halil Öten'e olaydan haberdar edip diğer yandan da itfaiye ekiplerinden yardım istediler. Ahırdaki hayvanlar yangından kurtarılırken yem deposuna sıçrayan yangında bir miktar saman ve ot yandı. Kısa sürede büyüyen yangın ahırın yanında bulunan başka bir yetiştiriciye ait ahıra da sıçrarken gece uzun süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Bu arada yangında hayvanlarını kurtarırken ve yangını söndürmeye çalışırken hafif yaralanan Halil Öten 112 ekipleri tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(İK)



03.05.2017 08:10:51 TSI

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