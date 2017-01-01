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Sarımsaklı yolu ulaşıma kapatıldı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sarımsaklı ile Küçükköy sapağı arasında kalan ana arter Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler tarafından sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ayvalık merkez ile Sarımsaklı arasındaki araç trafiği ise Murat Reis yolu üzerinden verilmeye başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, yıllardır Ayvalık-Sarımsaklı arasında hizmet veren ana arter üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfalt yenileme çalışmalarının ikinci etabının Murat Reis sapağı ile Sarımsaklı merkez arasında sürdüğünü ve bu yüzden de yolun bu bölümünün trafiğe kapatıldığını belirtti.

Başkan Kayaalp, söz konusu yolun yeniden asfaltlanarak takriben bir hafta içerisinde yeniden ulaşıma açılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

(SS-



03.05.2017 08:26:12 TSI

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