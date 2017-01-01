03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarımsaklı yolu ulaşıma kapatıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:16
Sarımsaklı yolu ulaşıma kapatıldı
Sarımsaklı yolu ulaşıma kapatıldı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sarımsaklı ile Küçükköy sapağı arasında kalan ana arter Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler tarafından sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Ayvalık merkez ile Sarımsaklı arasındaki araç trafiği ise Murat Reis yolu üzerinden verilmeye başlandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, yıllardır Ayvalık-Sarımsaklı arasında hizmet veren ana arter üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfalt yenileme çalışmalarının ikinci etabının Murat Reis sapağı ile Sarımsaklı merkez arasında sürdüğünü ve bu yüzden de yolun bu bölümünün trafiğe kapatıldığını belirtti.
Başkan Kayaalp, söz konusu yolun yeniden asfaltlanarak takriben bir hafta içerisinde yeniden ulaşıma açılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.
(SS-

03.05.2017 08:26:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ayvalık'ta Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nin açılış coşkusu
YEREL

AYVALIK'TA SEBAHAT-CİHAN ŞİŞMAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ'NİN AÇILIŞ COŞKUSU
Yaşlıların evlerinde bahar temizliği
YEREL

YAŞLILARIN EVLERİNDE BAHAR TEMİZLİĞİ
Öğretmenlere yarışma motivasyonu
YEREL

ÖĞRETMENLERE YARIŞMA MOTİVASYONU
BUBYO'da gastronomi ve mutfak sanatları bölümü açılıyor
YEREL

BUBYO'DA GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ AÇILIYOR
Burhaniyeli küçük Enis sergiye hazırlanıyor
YEREL

BURHANİYELİ KÜÇÜK ENİS SERGİYE HAZIRLANIYOR
Edremit'te kariyer günleri
YEREL

EDREMİT'TE KARİYER GÜNLERİ
Edremit'te ekmeğe yüzde 25 zam
YEREL

EDREMİT'TE EKMEĞE YÜZDE 25 ZAM
Coğrafi İşaretli Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini Ankara'da tanıtıldı
YEREL

COĞRAFİ İŞARETLİ EDREMİT KÖRFEZİ YEŞİL ÇİZİK ZEYTİNİ ANKARA'DA TANITILDI
Burhaniye'de saç tasarım ve güzellik kampı
YEREL

BURHANİYE'DE SAÇ TASARIM VE GÜZELLİK KAMPI
Balya'da matematik sergisi
YEREL

BALYA'DA MATEMATİK SERGİSİ
Burhaniye'de ihracat yapan firmaların sayısı artacak
YEREL

BURHANİYE'DE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN SAYISI ARTACAK
Dursunbey Belediyesinden 'Büyük Aile' Pikniği
YEREL

DURSUNBEY BELEDİYESİNDEN 'BÜYÜK AİLE' PİKNİĞİ
Başkan Uğur genç sporcularla Bursa'yı gezdi
YEREL

BAŞKAN UĞUR GENÇ SPORCULARLA BURSA'YI GEZDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
"Keşke aklıma gelseydi diploma sorsaydım"
SAĞLIK

MERVE HEMŞİREYE EN ÇOK O SORUYU SORDULAR!

 1
  • 2 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 3 Bankadaki tüm parasını kaptırmak üzereyken öyle bir hamle yaptı ki!
  • 4 Erdoğan, 'İslamcılık tartışması'na nokta koydu: Tekkeye mürit aramıyoruz