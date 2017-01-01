Adana'da elektrik kesintisi
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı, Kozan ve Sarıçam ilçelerinden cuma günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Mayıs Cuma günü, Karaisalı ilçesi Nergizlik Mahallesi ile Aski Su Pompası, Turkcell GSM, Vodafone GSM'e 09:00-15:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 546, 531, 516 ve 530 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
(ELF-Y)
03.05.2017 09:25:58 TSI
NNNN