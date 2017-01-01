03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısını yeniledi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:52
Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısını yeniledi

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü 3 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısını yeniledi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Merkez tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağından oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.
Öteyandan, hafta sonuna kadar yağışların ara ara devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
(HİV-Y)

03.05.2017 10:02:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da Kalkınma ve Ekonomi derneği kuruldu
YEREL

ELAZIĞ'DA KALKINMA VE EKONOMİ DERNEĞİ KURULDU
Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

ELAZIĞ'DA 3 BİN 200 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Kâğıt dolu torbayı balkondan attı, polis suçüstü yaptı
GÜNDEM

BANKADAKİ TÜM PARASINI KAPTIRMAK ÜZEREYKEN ÖYLE BİR HAMLE YAPTI Kİ!

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 "Allah aşkına, nasıl bu kadar ucuz satıyorlar?"