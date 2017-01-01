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Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısını yeniledi



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ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü 3 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısını yeniledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Merkez tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağından oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.

Öteyandan, hafta sonuna kadar yağışların ara ara devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

(HİV-Y)



03.05.2017 10:02:01 TSI

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