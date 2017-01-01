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Gürün Türk Telekom Lisesi yıl sonu gecesinde buluştu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:08
Gürün Türk Telekom Lisesi yıl sonu gecesinde buluştu
Gürün Türk Telekom Lisesi yıl sonu gecesinde buluştu

(Fotoğraflı)

Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Gürün Türk Telekom Çok Programlı Lisesi, yıl sonu gecesinde buluştu.
Asef Çoban Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen geceye Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Okul Müdürü Burhanettin Toprak, başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Şiir ve bağlama dinletisiyle devam eden yıl sonu etkinliği Türk Halk Müziği konseriyle sona erdi.
(UY-Y-)

03.05.2017 10:17:39 TSI
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