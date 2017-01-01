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Osmaneli Belediyesi ilkokullara 2 bin adet top dağıttı



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile öğrencileri spora teşvik edebilmek ve okullarda kullanılan malzemelerin arttırılması adına ilçedeki okullara 2 bin adet futbol topu dağıtımı gerçekleştirildi.

Osmaneli'nde bulunan ilkokullara her sınıfa 3'er adet olmak üzere öğrencilere toplamda 2 bin adet futbol topu ulaştırıldı. Bu kampanya ile, gençleri spora teşvik edebilmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutularak eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamak için böyle bir kampanya başlattıklarını dile getiren Belediye Başkanı Münür Şahin, "Çocuklar için oyun oynamak önemli bir eğitim aracıdır. Oyun oynamak ve spor yapmalarını sağlamak top gerekiyordu. Osmaneli Belediyesi olarak biz bu öğrencilere getirdik. İnşallah bu toplarla eğitimlerine bir şeyler katacaklar. Oyunla gelişecekler öğrencilerimiz. Hem bireysel spor anlamında gelişecekler hem de oyun alanında gelişecekler. İnşallah öğrencilerimizde bu toplarla beraber okullarında derslerinde de başarılı olacaklar. Sporda da bir yerlere gelecekler. 1308 Osmaneli Belediye Spor olarak da zaten birçok dalda başarılı öğrencilerimiz var. İnşallah eğitimli bireyler olarak Osmaneli'de ve Türkiye'de Türk milletine hizmet edecekler" dedi.

(MSY-



03.05.2017 10:37:48 TSI

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