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Başkan Davutluoğlu:" Hasret Bitmiştir.Reisimiz yanımızdadır"



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Yüksel İbicioğlu

OSMANİYE (İHA) - AK Parti Sumbas İlçe Başkanı Kürşat Davutluoğlu,"Hasret bitmiştir. 979 gün sonra reisimiz yanımızdadır" dedi.

AK Parti Sumbas İlçe Başkanı Kürşat Davutluoğlu, AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 979 gün sonra partiye yeniden üye olmasının sevincini yaşadıklarını açıkladı. Başkanı Davutluoğlu, "14 Ağustos 2001 yılında çıktığımız bu kutlu davanın kurucusu ve Lider'i Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 33 ay sonra yeniden partimize üye olması, hasretin vuslata dönüşmesidir. 16 yıl önce sadece Türkiye'nin değil tüm dünyadaki mazlumların savunucu olan Recep Tayyip Erdoğan, her geçen gün uygulamaları ve yaptıkları ile bir dünya Lider'i olmuştur. Hizmet aşkı ile yanan ve tüm teşkilatlarına bu aşkı aşılayan liderimizin kurucusu olduğu partiye, yuvasına geri dönmesini sevgi, saygı ve mutlulukla karşılıyorum. Milletin partisi şiarı ile yola çıkan Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden yürümeye ant içmiş teşkilat olarak bundan sonraki süreçte liderimiz ile omuz omuz yürümekten dolayı kıvanç ve onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

(YKSL-Y)



03.05.2017 10:38:18 TSI

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