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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Rekortmen işadamından Devrek'e dev yatırım

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:26
Rekortmen işadamından Devrek'e dev yatırım
Rekortmen işadamından Devrek'e dev yatırım

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gelir vergisinde birinci olan ve aynı zamanda TSO başkanlığı görevini de yürüten Ertan Civak, ilçeye bölgenin en büyük eğlence parkı özelliği taşıyacak bir projeyi hayata geçirecek.
Gelir vergisi sıralamasında birinci olan Cilas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 2. Başkanı ve Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Civak, Devrek ilçesinde dev bir yatırıma imza atıyor. Bölgenin en büyük eğlence parkı özelliği taşıyacak olan projede 120 kişi istihdam edilecek. Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde inşaatı devam eden 40 bin metre kare alana kurulu 4 yıldızlı, çok amaçlı tesiste çocuklar başta olmak üzere tüm kesime hitap edecek sosyal tesis yapılıyor.
Üç adet açık hava havuzu ve aqua parkının olacağı tesiste ayrıca bir adet kapalı havuz, bir adet Türk hamamı, sauna, buhar odası, masaj alanı olacak. Tesiste iki adet açık hava düğün salonu, bir adet havuz başı düğün salonu, 150 kişilik toplantı ve konferans salonu, 1 adet kapalı düğün salonu, kafeterya ve 500 kişilik restoran olacağı ifade edildi.

"Girişimcinin önünü açmalıyız"
Projenin yüzde 70'lik bölümünün bittiğini belirten Civak, "Bu sene Temmuz ayına doğru tesisin açılışını yapmayı planlıyoruz. Şuanda 20 kadar kişi inşaatta çalışıyor, bittiğinde en az 80 kişi çalışacak. Yaz sezonunda ise 120 kişi tesisimizde çalışacak. Amacımız Devrek ilçemiz başta olmak üzere bölgemiz için istihdam alanı oluşturmak ve sosyal açıdan zenginlik kazandırmak. Zonguldak'ın genel hastalığı olan yatırımcının engellenmesi olmasa çok daha fazla yatırımın yapılacağına inanıyorum. İnşallah bizler bundan sonra da bölgemize yatırımlar yapıp Devrekimizin daha çok gelişmesi için mücadele edeceğiz. Zonguldak olarak ufkumuzu geniş tutup, birbirimizin ayağına çelme atmaktansa vizyonu geniş insanlara sahip çıkıp girişimcinin önünü açmalıyız" dedi.
(FE-OA-Y)

03.05.2017 11:35:08 TSI
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