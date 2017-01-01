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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Büyükşehir Eyyübiye kampusünün yollarını yeniledi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:45
Büyükşehir Eyyübiye kampusünün yollarını yeniledi
Büyükşehir Eyyübiye kampusünün yollarını yeniledi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi Eyyübiye Yerleşkesinde yer alan kampus sahasında yolların asfalt tabakasını yeniledi.
Eyyübiye Kampüsü içersinde yer alan deforme yolları güçlendirerek asfalt tabakasını yenileyen Büyükşehir Belediyesine üniversite gençliği teşekkür etti. Yolların daha önce oldukça kötü durumda olduğunun altını çizen öğrenciler, yapılan hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine tam teşekkür ettiler.
Toplu taşıma araçları ve sürücülerin kampus içersinde daha rahat ve konforlu seyahat edebilmeleri için gayret sarf eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, programa aldıkları kampus yollarını asfaltlayarak yeniliyor.
Kent merkezinde yolların revizesi devam ediyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler ağırlıklı olmak üzere 13 ilçede yolların revizesine program dahilinde devam ediyor. Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesi'nde 293. sokak ve 300. Sokaklarda asfalt yenileme çalışması yapan ekipler, asfaltı deforme olan diğer yolları ise programa alarak ilerleyen günlerde revize etmeyi planlıyor.
(AK-SD-Y)

03.05.2017 11:53:26 TSI
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