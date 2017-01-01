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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:03
Tokat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Tokat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Tokat'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaza Tokat-Turhal Karayolu Dimes Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sabri Ünsoyluoğlu (66) idaresindeki 60 ES 590 plakalı otomobil su birikintisine girmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Ters dönen otomobilin ön kısmı suya gömülürken, sürücü vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza sonrası karayolları ekipleri yolda biriken suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(DEE-UY-Y-)

03.05.2017 12:11:47 TSI
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