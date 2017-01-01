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Tokat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza Tokat-Turhal Karayolu Dimes Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sabri Ünsoyluoğlu (66) idaresindeki 60 ES 590 plakalı otomobil su birikintisine girmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Ters dönen otomobilin ön kısmı suya gömülürken, sürücü vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza sonrası karayolları ekipleri yolda biriken suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(DEE-UY-Y-)



03.05.2017 12:11:47 TSI

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