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Somalı pazarcılardan 'Katlı pazar yeri istemiyoruz' talebi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde mevcut pazar yerinin ihtiyacı karşılayamaması üzerine Soma Belediyesi tarafından başlatılan katlı pazar yeri projesine pazarcılar karşı çıkarken, Somalı pazarcılar katlı pazar alanı yerine mevcut pazar alanının modernleştirilmesi için imza topladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde ihtiyacı karşılamayan mevcut pazar yeri Soma Belediyesi tarafından yıkılarak yerine yeni katlı pazar alanı yapılıyor. İnşaat sürecinde sona gelinen katlı pazar yerine Soma Seyyar Pazarcılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından karşı çıkıldı. Katlı pazar alanı istemeyen Somalı pazarcılar, mevcut pazar alanının modernleştirilmesi talebinde bulundu. Taleplerini belirten dilekçe hazırlayan pazarcılar imza toplayarak Soma Belediyesine sundu. Soma Seyyar Pazarcılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Coşkun Çayıroğlu ve pazarcı esnafı, Belediye Başkan Yardımcısı Temel Korkmaz ile Encümen Toplantı Salonunda bir araya gelerek konuyu masaya yatırdı. Çevre il ve ilçelerdeki katlı pazar alanlarında inceleme yaptıklarını söyleyen Soma Seyyar Pazarcılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Coşkun Çayıroğlu, "Çevre il ve ilçedeki katlı pazar yerlerini dolaştık. Pazarcı arkadaşlarımızın görüşlerini aldık. Memnun olmadıklarını belirttiler. Dükkanlarımız da iki basamak merdiven oldu mu vatandaşlarımız dükkana girmiyorlar. Pazarcı arkadaşlarla imza toplayarak bu kararı aldık" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Temel Korkmaz ise, "Burası 20 trilyona yakın bir yatırımdı. Mevcut pazar yerinin bakım onarımı çok paralar götürmez. Bu talebi değerlendireceğiz. Belediye idaresi olarak biz pazarcılara karşı bir konumda olmayız. Belediye Başkanımız ve yetkili kurumlarla görüşüp inşallah olumlu bir karar veririz" diye konuştu.

(YS-AY-Y)



03.05.2017 12:51:36 TSI

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