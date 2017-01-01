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Reşadiye'de KOSGEB kursu açıldı



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Belediye ve KOSGEB işbirliğiyle 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' kursu açıldı. .

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, kursun hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Girişimcilik Kursunu Belediyemiz ve KOSGEB işbirliğiyle başlatmış bulunuyoruz. Şuan için 60 kişilik KOSGEB girişimcilik kursu açmış bulunmaktayız. Söz konusu girişimcilik kursları ve belgeleri vermemizin temelinde insanlarımızın iş sahibi, aş sahibi olmaları ve İlçe ekonomisine, ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Sizden beklentilerimiz kursu başarıyla bitirmeniz, sunulan teşviklerden yararlanmanızdır. Açmak istediğiniz ve hayalinizdeki işi gerçekleştirmeniz açısından önemli bir fırsat. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

(HA-GF-Y)



03.05.2017 13:02:00 TSI

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