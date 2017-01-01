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Yonca Hortumlu Böceği çiftçinin sorunu oldu



(Fotoğraflı)



Abidin Emirdağ

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan bir yonca tarlasında yapılan incelemelerde, 'Yonca Hortumlu Böcek' zararı olduğunu tespit eden yetkililer, alınacak önlemler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Beylikova ilçesindeki yonca ekili alanlarda problemler olduğu şikayeti üzerine, Beylikova İlçe Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Hilmi Kocaman, Ziraat Yüksek Mühendisi Berkant Çavdar ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünden gelen Ziraat Teknikerleri Celalettin Çalık, Cemal Şahin ve Davut Uysal, Metin Uç'un yonca tarlasına giderek incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda tarlada Yonca Hortumlu Böceği zararı olduğu tespit edildi.

Alınacak önlemler konusunda tavsiyelerde bulunan yetkililer, "Yonca Hortumlu Böceği, birinci biçime kadar olan ürüne zarar verir. Bu nedenle biçimi 10-15 gün evvel yapmak etkili bir yöntemdir. Biçimi yapılan yoncaların tarladan hemen kaldırılarak bir başka yerde kurutulmaya bırakılmasında faydası büyüktür. Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il ve ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır" açıklamalarında bulundu.

(BRK-KÇ)



03.05.2017 13:20:39 TSI

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