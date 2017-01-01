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Salbaş'a düğün salonu ve muhtarlık iletişim merkezi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:19
Salbaş'a düğün salonu ve muhtarlık iletişim merkezi
Salbaş'a düğün salonu ve muhtarlık iletişim merkezi
- Başkan Çetin: "Düğün salonu ücretsiz hizmet verecek"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Salbaş'ta yapılan düğün salonu ve muhtarlık iletişim merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Salbaş'a verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini belirten Başkan Çetin, "Halkımızın hizmetine sunduğumuz bu salonumuz, tamamen ücretsiz olacak" dedi.
Salbaş'taki hizmetlerin açılışında konuşan Yeni Mahalle Muhtarı Mustafa Evren, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür ederek, "Başkanımız Soner Çetin, sadece Çukurova'ya değil, Ceyhan'a da, Kozan'a da, Saimbeyli'ye de, Feke'ye de, Aladağ'a da Pozantı'ya da yetişiyor. Başkanımız Adana'nın dört bir yanına hizmet götürüyor. Bunu yaparken de, kendi ilçesindeki hizmetlerini aksatmıyor. Başkanımıza, bize gösterdiği ilgi ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Halkımızın hizmetkarıyım"
Göreve geldiği günden bu yana, Çukurova'da yoğun çalışmalar yaptığına dikkat çeken Başkan Soner Çetin, "Siz değerli Salbaş halkına verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Salbaş Stadyumu'nu baştan aşağı yeniledik. Şu anda, nizami ölçülerde, Çukurova'nın tek stadı Salbaş'ta, mevcut parklarımızı yeniledik. Düğün salonu sözümüzü bugün yerine getiriyoruz. Muhtarlarımıza, sizlere daha iyi hizmet verebilmeleri için yeni bina inşa ettik. Şimdi size bir sözüm daha var. Çok yakın zamanda buraya Adana'nın en modern kesimhanesini kuracağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Düğün salonumuz, siz değerli halkımıza hizmet verecek. Tabi, buranın masrafı olacak. Bu masraflar için sembolik bir ücreti birlikte belirleyelim mi? Düğün yapmak isteyenler için 200 lira olsun mu ücret?" dedi.
Halkın sırtına hiçbir zaman yük olacak işler yapmadığını ve yapmayacağını belirten Başkan Çetin, "Düğün salonu masraflarını cebimden öderim, yine de halkıma ücret ödetmem" şeklinde konuştu. Çetin'in bu sözleri Salbaş halkı tarafından alkışlandı.
Soner Çetin, konuşmasının ardından, Çukurova İlçe Başkanı Yüksel Erdoğan, Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve halkın katılımıyla, hizmet binalarının açılışı yaptı.
(ELF-Y)

03.05.2017 13:27:40 TSI
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