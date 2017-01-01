03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KTO Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:22
KTO Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
KTO Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Şehit Ömer Halisdemir Amfisinde gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın yönettiği toplantıda, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Oda faaliyetleri ile gündemdeki konuları değerlendirdi.
KTO Karatay Üniversitesi'nin fiziki yapılanma projeleri hakkında bilgi veren Başkan Öztürk, "2014 yılı Ağustos ayı meclis toplantımızı gene üniversitemizde gerçekleştirmiştik. O dönemde üniversitemiz sadece bir eğitim bloğunda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmekteydi. A Blok, Kütüphane ve Sosyal Tesis olmak üzere toplam 25 bin metrekare kapalı alana sahiptik. Bugün ise geçen 2,5 yıl içinde tamamladığımız inşaatlarla toplam 65 bin metrekare kapalı alana ulaştık. Devam eden fakülte inşaatımızın tamamlanmasıyla yeni akademik yıl öncesinde toplam 80 bin metrekare kapalı eğitim alanına sahip olacağız. Bu da 3 yıl içerisinde 3 katından fazla bir büyüme gerçekleştirdiğimizi göstermektedir. Şu anda üniversitemiz toplam 100 bin metrekare arazinin 50 bin metrekaresine kuruludur. Buna ilave olarak üniversitemizin hemen karşısında eski projede şehir hastanesi olarak planlanan arazinin 85 bin metrekaresi Büyükşehir ve Karatay Belediyelerinde üniversite alanı olarak projelendirilmiştir. Böylelikle toplam 200 bin metrekare araziye sahip olacağız. Genişleme alanlarına yapılacak fakülte binaları ile önümüzdeki 5 yıl içinde fiziki yapılanmayı tamamlamayı hedefliyoruz. Üniversitemizle birlikte KTO Eğitim ve Sağlık Vakfımıza ait konukevleri yatırımlarımız da devam etmektedir" dedi.
Toplantıda ülke gündemindeki gelişmeleri değerlendiren KTO Başkanı Öztürk, "Büyük ve Güçlü Türkiye Yolunda Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ile "Referandum Öncesi ve Sonrası Ekonomimizde Durum" konulu iki sunum yaptı. 18 maddelik anayasa değişikliği paketinin oylandığı 16 Nisan 2017 Referandumunda halkın hür iradesi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine onay verdiğini ifade eden Öztürk, "Mevcut anayasamız 1980 askeri darbesinden sonra, bu darbeyi gerçekleştiren askerlerin silahları altında yazılmıştır. Dolayısıyla bu anayasa tamamıyla bir darbe ürünüdür diyebiliriz. Türkiye'nin içinde bulunduğu tarihsel ve toplumsal koşullar mevcut anayasanın yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. 1982 Anayasası, varlığına son verilip yenisiyle değiştirilmesini haklılaştıran birçok olumsuzluğu içinde barındırmaktadır. Türkiye'nin anayasaya değişikliğine ihtiyaç duymasının diğer bir nedeni ise mevcut anayasanın içeriği itibariyle problemli olması ve geçirdiği değişikliklerden dolayı iç tutarlılığı olmayan bir metin haline gelmiş olmasıdır. 1982 Anayasası, bugüne kadar 15 kez değiştirilmiş, bu değişikliklerden tüm maddelerin yaklaşık yarısı etkilenmiştir. Artık 'Büyük Türkiye, Güçlü Türkiye' inancında olduğumuz, millet iradesinin üstünde başka bir gücün bulunamayacağı gerçekliğini yaşadığımız bir dönemde ülkemiz mevcut anayasa ile yönetilemeyini daha önce defalarca ifade ettik. Anayasa değişikliği konusu uzun zamandır Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisiydi. Hepimizin bildiği üzere, Türkiye, 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğini oylamak üzere sandığa gitmiştir. Halkoylamasında milletin kararı evet olmuştur. Yüzde 85.4 gibi yüksek bir katılım oranı sonucu, yüzde 51.4 evet oyuna karşılık yüzde 48.6 hayır oyu çıkmıştır. Böylelikle ülkemiz yeni bir sisteme geçişi sağlamıştır. Aynı zamanda bu sonuç, piyasaların da istediği bir sonuçtu. Referandum çok önemli bir soruydu ve bu soru artık ortadan kalktı. 16 Nisan referandumunun ardından belirsizliğin ortadan kalkmasıyla ağırlıklı gündem maddesi ekonomi olacak. Türkiye ekonomisine hem yurt içinden hem de yurtdışından ciddi bir para girişi olacak. Dolayısıyla referandum sonuçlarının ekonomiye etkisi, kısa vadede pozitif uzun vadede daha da pozitif olacak. Bununla birlikte ekonomimizin bir darboğazdan geçtiği de açık. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 9 aylık dönem, belirsizliğin yoğunlaştığı, risklerin arttığı, risk algısının bozulduğu buna bağlı olarak riskten kaçma eğiliminin yükseldiği bir dönem oldu. Bu dönemde Türkiye ekonomisi çok hırpalandı. Bu çerçevede referandum sonrası dönemde çok hızlı bir şekilde ekonomi yönetiminde ciddi kararların ve reformların devreye girmesi gerekiyor. İyileştirmeye dönük uygulamaların bir atılım programı şemsiyesi altında toplanması, içerideki ve dışarıdaki yatırımcıların güvenlerini artıracaktır. Referandum sonrasında artık Türkiye'de yeni bir sayfa açılıyor. Gün, işimize gücümüze odaklanma zamanı. 8 ay içinde ekonomi öncelikli uygulamalarla 2017 yılında büyüme oranını beklentilerin üzerine çıkarmak bizim elimizde" şeklinde konuştu.
Meclis toplantısının ardınan Başkan Öztürk ve beraberindeki meclis üyeleri, yeni tamamlanan ve eğitime başlayan Hukuk Fakültesi binasını gezerek fakülte hakkına bilgi aldı.
(İHA-FM-Y)

03.05.2017 13:31:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Konya'da iş kazası: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ
Beyşehir Hanımlar Lokali ve Şehir Konağı açılış için gün sayıyor
YEREL

BEYŞEHİR HANIMLAR LOKALİ VE ŞEHİR KONAĞI AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR
Namaz kıldıran imam kalp krizi geçirdi
YEREL

NAMAZ KILDIRAN İMAM KALP KRİZİ GEÇİRDİ
KTO Karatay Üniversitesinde &quot;Kariyer ve Gelişim Zirvesi '17&quot; başladı
YEREL

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİNDE "KARİYER VE GELİŞİM ZİRVESİ '17" BAŞLADI
Konya'daki trafik kazası
YEREL

KONYA'DAKİ TRAFİK KAZASI
Karamercan'dan Başkan Özaltun'a ziyaret
YEREL

KARAMERCAN'DAN BAŞKAN ÖZALTUN'A ZİYARET
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI

Araba Motorundan Çok Yerli Arama Motoruna İhtiyaç Var
YEREL

ARABA MOTORUNDAN ÇOK YERLİ ARAMA MOTORUNA İHTİYAÇ VAR
Selçuklu Belediyesi'nden örnek bir projeye daha destek
YEREL

SELÇUKLU BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK BİR PROJEYE DAHA DESTEK
Halk Eğitim kursiyerlerinden, Selçuk Tıp'taki miniklere hediye
YEREL

HALK EĞİTİM KURSİYERLERİNDEN, SELÇUK TIP'TAKİ MİNİKLERE HEDİYE
Akşehir'de şiir ve Türkü dinletisi düzenlendi
YEREL

AKŞEHİR'DE ŞİİR VE TÜRKÜ DİNLETİSİ DÜZENLENDİ
Konya, Hz. Mevlana ve Ailesini 789. kez karşılamaya hazırlanıyor
YEREL

KONYA, HZ. MEVLANA VE AİLESİNİ 789. KEZ KARŞILAMAYA HAZIRLANIYOR
Meram'da Hobi bahçesi başvuruları tamamlandı
YEREL

MERAM'DA HOBİ BAHÇESİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Konya'nın ihracatı 2017'de artmaya devam ediyor.
YEREL

KONYA'NIN İHRACATI 2017'DE ARTMAYA DEVAM EDİYOR.
Beyşehir'de Kültür ve Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı
YEREL

BEYŞEHİR'DE KÜLTÜR VE YAŞAM MERKEZİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Başkan Tutal'dan 1 Mayıs'ta baklavalı kutlama
YEREL

BAŞKAN TUTAL'DAN 1 MAYIS'TA BAKLAVALI KUTLAMA
Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
YEREL

NİŞANLI ÇİFTİ TRAFİK KAZASI AYIRDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'kabine ve AK Parti'de değişiklik' açıklaması
GÜNDEM

ERDOĞAN: 'PARTİLİ OLAMAZ' DİYENLER SİYASİ CİNAYET İŞLEMİŞTİ

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!