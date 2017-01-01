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Düzce Üniversitesinde kahkaha tufanı yaşandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:35
Düzce Üniversitesinde kahkaha tufanı yaşandı
Düzce Üniversitesinde kahkaha tufanı yaşandı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sahne Sanatları ve Gezi Topluluğu (SAGET) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Kahkaha Tufanı-1" adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.
Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda Beş farklı skeç şeklinde sahnelenen tiyatro gösterisinde sanatsal yeteneklerini sergileyen Düzce Üniversitesi öğrencileri, katılımcılara eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşattı. İlgi ve beğeniyle takip edilen gösteri, programda emeği geçen öğrencilere teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.
SAGET Akademik Danışmanlığını yürüten ve oyunun yönetmenliğini üstlenen Öğr. Gör. Şenol Şirin, oyunla ilgili görüşlerini dile getirdiği konuşmasında; yaklaşık 8 aydır hazırlandıkları oyunun ilk gösterimini Gümüşova Kültür Merkezinde gerçekleştirdiklerini belirtti. İkincisini sahneledikleri oyunlarına izleyicilerden olumlu tepkiler geldiğini ve bundan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Şirin, oyunun üçüncü gösterimini sosyal sorumluluk projesi olarak bir Huzurevinde gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.
Öğrencilerin boş vakitlerini değerIendirerek bu tiyatro oyununu sahneye aktarma becerisi gösterdiklerini dile getiren Öğr. Gör. Şenol Şirin, oyunda rol alan tüm öğrencilerin kendisinin gözünde bir cevher olduğunu ifade etti.
Öğr. Gör. Şenol Şirin; oyunda performanslarını başarıyla sergileyen Uğur Gümüş, Samet Tonbuloğlu, Enise Anık, Yasemin Işık, Adem Yılmaz, Oğuzhan Aslan, Hilal Güvey, Ramazan Ağaç, Hasan Bayraktar, Salih Erk, Erhan Özdoğan, Yasemin Yağız, Emre Aydın, MevlütCaboğlu ile sahne arkası dekor ve düzenlemelere destek olanÖğr. Gör. Emine Şirin'e ve tüm izleyicilere teşekkür etti.
(AY)

03.05.2017 13:44:22 TSI
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