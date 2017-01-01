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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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"Merkezim Her Yerde Projesi" Aydın'da başladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:07
"Merkezim Her Yerde Projesi" Aydın'da başladı
"Merkezim Her Yerde Projesi" Aydın'da başladı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ''Merkezim Her Yerde'' projesi çalışmalarına Koçarlı Şenköy Mahallesinde bulunan Dedeköy İlköğretim Okulu ve Adnan Menderes Ortaokulunda öğrenimlerine devam eden 30 öğrenci ile başlandı.
Gerçekleştirilen proje kapsamında hayatları boyunca hiç sinemaya gitmemiş olan öğrenciler gençlik liderleri tarafından okullarından alınarak sinemaya götürüldü.
Sinema etkinliğinin hemen ardından Aydın Gençlik Merkezinde misafir edilen öğrenciler gençlik liderleri tarafından gezdirilerek atölye, kulüp, proje, gençlik kampları hakkında bilgiler verildi ve öğrencilere Türk Bayrağı dağıtıldı.
Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından öğrenciler Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker'i makamında ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen ziyaret karşılıklı sohbet halinde geçerken çekilen hatıra fotoğraflarının ardından öğrenciler gençlik liderler eşliğinde evlerine uğurlandı.
''Merkezim Her Yerde'' projesi kapsamında, gençlik merkezine uzak olan köy veya mahallelerdeki gençlerin ve öğrencilerimizin gençlik merkezlerini tanıması, gençlik merkezi etkinliklerinden yararlanması ve unutulmaz bir gün yaşamaları amaçlanıyor.
(OD-MB-S)

03.05.2017 14:16:23 TSI
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