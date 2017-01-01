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Güroymak'ta yeni yollar açılıyor



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yol açma ve genişletme çalışmalarına başladı.

20 yıldır şehir imar planında bulunan ve kullanıma açılamayan imar yolları, belediye ekipleri tarafından yeniden açılıyor. Çalışmaları yakından takip edip, mahalle sakinlerinin öneri ve isteklerini dinleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu; yol açma ve genişletme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Alibeyoğlu, "20 yıldır şehrin imar planında var olan ama açılmayan yolları açma çalışmalarına başladık. Bağlar Mahallesi, Fatih İlkokulu yakınında bulunan bağlantı yollarını açtık. Dar olan bazı yollarımızı da genişleterek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Yol açma ve genişletme çalışmalarımız ilçemizin farklı noktalarında devam edecektir. Bize duyarlılıklarıyla destek olan vatandaşlarımıza şahsım ve belediyemiz adına teşekkür ederim" dedi.

(GO-MSA-Y)



03.05.2017 14:30:47 TSI

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