YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti İl Başkanlığı Topbaş'ı ağırladı

AK Parti İl Başkanlığı Topbaş'ı ağırladı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve teşkilat mensuplarını ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın davetlisi olarak Samsun'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve teşkilat mensuplarını AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda ziyaret etti.



Karşılıklı bilgi alışverişi

Topbaş'ın İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren AK Parti İl Başkanı Göksel, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'ın davetlisi olarak ilimize geldi. Ziyaretleri kapsamında da İl Başkanlığımızı ve teşkilat mensuplarımızı ziyaret etti. Kendisine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ziyareti sırasında kendisine teşkilat olarak yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. 2004 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş ise, belediye başkanlığı ve öncesindeki yaptığı çalışmalar ve deneyimleri hakkında bizleri bilgilendirdi. Kendisine ziyaretlerinden dolayı AK Parti Samsun İl Teşkilatımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret hediye takdimlerinin ardından, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Turan Çakır, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman'da hazır bulundu.

(SAM-SLH-Y)



03.05.2017 15:18:41 TSI

NNNN

