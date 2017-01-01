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Dilovası'nda Mayıs ayı meclisi toplandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:45
Dilovası'nda Mayıs ayı meclisi toplandı
Dilovası'nda Mayıs ayı meclisi toplandı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın başkanlığında gerçekleşti.
Dilovası Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın başkanlığında Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşti.
Dört gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "16 Nisan da ülkemiz önemli bir sınav verdi. Cumhurbaşkanlığı halk oylaması yaşadık. Bu seçimin ardından eski Türkiye düzenini kapatıp yeni Türkiye'yi demokratik sisteme kavuşturduk. Artık darbe anayasalarına son verdik diyebiliriz. Ülke genelinde yaklaşık yüzde52 oyla halkımız evet dedi. İlçemiz genelinde de yüzde 61 oy aldık. Bu anlamda ilk önce Dilovası halkına ve ilçe başkanımız ve tüm ilçe yöneticilerine tekraren teşekkürlerimi sunuyorum. Dilovası Kocaeli genelinde oyunu arttıran ilçelerin başında gelmektedir. Bu anlamda da emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Konuşmasına devam eden Başkan Toltar, "Bizler hizmetlerimizi alt yapıdan üst yapıya eğitimden sağlığa kültürden temizliğine kadar halkımıza neleri vaat ettiysek bütün projelerimizi Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ve merkezi hükümetimizin desteği ile bir bir yapıyoruz. Eynerce kavşağı ve batı kavşağı giriş çıkışlar için proje aşaması bitti. İnşallah bu yıl çalışması başlayacak. Sosyal tesis olarak da 6 adet taziye evi yapıyoruz. Köylerimizde geçtiğimiz yıl başlanan ve biten alt yapıdan sonra bu yılda üst yapı için ihaleleri yapıldı. Çerkeşli mahallemiz ve Tavşancıl mahallemize yeni stat kazandırdık. Önemli bir konu daha olan Tavşancıl mahallemiz de bulunan SİT alanları konusunda önemli bir görüşme sağladık. İnşallah bu sorunu kısa sürede çözecek ve mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızı mutlu edeceğiz. Ayrıca kentimizin genişleme alanı olan bu bölgede yeni konutlar yapılarak ilçemiz her geçen gün büyümesini sürdürecektir" diye konuştu.
Başkan Toltar'ın gündeme dair konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste ilçedeki öğretmenleri sevindirecek madde de onaylandı. Bir önceki dönem Tavşancıl'da Gençlik Merkezi olarak yapılan tesisin Dilovası Öğretmen evi ve sosyal tesisi yapılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.
(İG-RFK-Y)

03.05.2017 15:54:41 TSI
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