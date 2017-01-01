ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SGK, Mersin'deki sel, kar ve fırtına afetlerinden etkilenenlerin prim borçlarını bir kez daha ...

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:49
SGK, Mersin'deki sel, kar ve fırtına afetlerinden etkilenenlerin prim borçlarını bir kez daha erteledi

MERSİN (İHA) - Mersin Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile Mersin'de Aralık 2016'da farklı günlerde meydana gelen fırtına, kar yağışı ve sel afetlerinin olumsuz sonuçlarının devam etmesi üzerine, afetlerden etkilenen sigortalıların ve sigortalı çalıştıran işverenlerin prim borçlarına bir erteleme daha getirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de 2016 Aralık ayında yaşanan kuvvetli fırtına, yoğun kar yağışı ve şiddetli yağışlarının sebep olduğu sel felaketinin genel hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle SGK Yönetim Kurulunun kararıyla Mersin'in merkez Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçeler ile Tarsus, Anamur, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Mut ve Erdemli ilçelerine bağlı mahalle, belde ve köylerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, aynı kanun kapsamındaki sigortalılar ile kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının prim borçlarını ödeme sürelerinin ertelendiği anımsatıldı.
Açıklamada, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Mersin ili ve ilçelerinde meydana gelen fırtına, kar yağışı, sel ve su baskını afet olaylarının olumsuz sonuçlarının halen devam ettiğine karar verildiği belirtilerek, "Bu nedenle SGK Yönetim Kurulunca Yenişehir, Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus, Anamur, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Mut, Erdemli ve Aydıncık ilçelerinde 14-15 Aralık 2016 tarihindeki fırtına, 22 Aralık 2016 tarihindeki kar yağışı ve 29 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen şiddetli yağışlara bağlı sel ve su baskını olduğu, meydana gelen bu olaylar nedeniyle Yenişehir, Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus, Anamur, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Mut, Erdemli ve Aydıncık ilçelerine bağlı mahalle, belde ve köylerinde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin 14 Aralık 2016-31 Mart 2017 dönemine ilişkin verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgelerin verilme süresinde (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) Yönetim Kurulunun 12 Ocak 2017 tarihli ve kararı ile 2 Şubat 2017 tarihli kararındaki tarihin esas alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca 1 Nisan 2017-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süreleri içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi kaydıyla 2016 Ekim ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile 2016 Kasım, Aralık, 2017 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerine ilişkin prim borçları ve ödeme vadesi 14 Aralık 2016-30 Haziran 2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı Kanununun 89'uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenmesine, yukarıda belirtilen dönemlere ilişkin gerek ihale konusu işlerden gerekse özel bina inşaatlarından kaynaklanan fark işçilik prim tutarları ve yine bu sürelere denk gelen 6736 ve 6770 sayılı Kanunla yapılandırılan fark işçilik borçlarının taksitlerinin 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilerek işlem yapılmasına Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca karar verilmiştir" denildi.
(KYM-Y)

03.05.2017 15:58:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Tarhan'dan Avrupa Bisiklet Yarışması'na bisikletle destek
YEREL

BAŞKAN TARHAN'DAN AVRUPA BİSİKLET YARIŞMASI'NA BİSİKLETLE DESTEK
Erdemli Belediyesi, yeni yollar açmaya devam ediyor
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ, YENİ YOLLAR AÇMAYA DEVAM EDİYOR
Kızkalesi'nin turizm potansiyeli masaya yatırıldı
YEREL

KIZKALESİ'NİN TURİZM POTANSİYELİ MASAYA YATIRILDI
Uluslararası Seramik Çalıştayı sergiyle sona erdi
YEREL

ULUSLARARASI SERAMİK ÇALIŞTAYI SERGİYLE SONA ERDİ
Şalgam, Humus, Cezerye ve Baklava yarışması sonuçlandı
YEREL

ŞALGAM, HUMUS, CEZERYE VE BAKLAVA YARIŞMASI SONUÇLANDI
Akdeniz Belediye personeline hizmet içi eğitim
YEREL

AKDENİZ BELEDİYE PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM
Mersin'de Avrupa Bisiklet Yarışması heyecanı başladı
YEREL

MERSİN'DE AVRUPA BİSİKLET YARIŞMASI HEYECANI BAŞLADI
Belediye personelinden fotoğraf sergisi
YEREL

BELEDİYE PERSONELİNDEN FOTOĞRAF SERGİSİ
Şair ve yazarlara Türkçe dil bilgisi semineri
YEREL

ŞAİR VE YAZARLARA TÜRKÇE DİL BİLGİSİ SEMİNERİ
Mersin'de üzüm hasadı başladı
YEREL

MERSİN'DE ÜZÜM HASADI BAŞLADI
Mersin Liseler Arası Tiyatro Günleri başladı
YEREL

MERSİN LİSELER ARASI TİYATRO GÜNLERİ BAŞLADI
Toros Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri renkli başladı
YEREL

TOROS ÜNİVERSİTESİ'NDE BAHAR ŞENLİKLERİ RENKLİ BAŞLADI
Maya: &quot;Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslak metninde haksız rekabeti ortadan kaldıracak adımlar var&quot;
YEREL

MAYA: "KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TASLAK METNİNDE HAKSIZ REKABETİ ORTADAN KALDIRACAK ADIMLAR VAR"
Kocamaz'a yeni görev
YEREL

KOCAMAZ'A YENİ GÖREV
Çakacak: &quot;Yangına hassas bölgelerde ekipler 24 saat hazır bekliyor&quot;
YEREL

ÇAKACAK: "YANGINA HASSAS BÖLGELERDE EKİPLER 24 SAAT HAZIR BEKLİYOR"
Mersin'de fuhuş çetesi operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FUHUŞ ÇETESİ OPERASYONU
Mersin'in 8 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 8 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mezitli'de 30 yıllık tapu sevinci
YEREL

MEZİTLİ'DE 30 YILLIK TAPU SEVİNCİ
İtfaiyeciler eğitimde
YEREL

İTFAİYECİLER EĞİTİMDE
Başkan Can: &quot;Belediyenin hakkını kimseye yedirmeyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN CAN: "BELEDİYENİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ"
AKİB'in ihracatı arttı
YEREL

AKİB'İN İHRACATI ARTTI
Büyükşehir'de girişimcilik eğitimleri sürüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
Garajdaki otomobil yandı
YEREL

GARAJDAKİ OTOMOBİL YANDI
Toroslar'da köylerarası futbol turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oluyor
YEREL

TOROSLAR'DA KÖYLERARASI FUTBOL TURNUVASI KIYASIYA MÜCADELELERE SAHNE OLUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...