SGK, Mersin'deki sel, kar ve fırtına afetlerinden etkilenenlerin prim borçlarını bir kez daha erteledi

MERSİN (İHA) - Mersin Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile Mersin'de Aralık 2016'da farklı günlerde meydana gelen fırtına, kar yağışı ve sel afetlerinin olumsuz sonuçlarının devam etmesi üzerine, afetlerden etkilenen sigortalıların ve sigortalı çalıştıran işverenlerin prim borçlarına bir erteleme daha getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de 2016 Aralık ayında yaşanan kuvvetli fırtına, yoğun kar yağışı ve şiddetli yağışlarının sebep olduğu sel felaketinin genel hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle SGK Yönetim Kurulunun kararıyla Mersin'in merkez Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçeler ile Tarsus, Anamur, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Mut ve Erdemli ilçelerine bağlı mahalle, belde ve köylerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, aynı kanun kapsamındaki sigortalılar ile kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının prim borçlarını ödeme sürelerinin ertelendiği anımsatıldı.

Açıklamada, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Mersin ili ve ilçelerinde meydana gelen fırtına, kar yağışı, sel ve su baskını afet olaylarının olumsuz sonuçlarının halen devam ettiğine karar verildiği belirtilerek, "Bu nedenle SGK Yönetim Kurulunca Yenişehir, Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus, Anamur, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Mut, Erdemli ve Aydıncık ilçelerinde 14-15 Aralık 2016 tarihindeki fırtına, 22 Aralık 2016 tarihindeki kar yağışı ve 29 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen şiddetli yağışlara bağlı sel ve su baskını olduğu, meydana gelen bu olaylar nedeniyle Yenişehir, Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus, Anamur, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Mut, Erdemli ve Aydıncık ilçelerine bağlı mahalle, belde ve köylerinde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin 14 Aralık 2016-31 Mart 2017 dönemine ilişkin verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgelerin verilme süresinde (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) Yönetim Kurulunun 12 Ocak 2017 tarihli ve kararı ile 2 Şubat 2017 tarihli kararındaki tarihin esas alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca 1 Nisan 2017-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süreleri içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi kaydıyla 2016 Ekim ve öncesi dönemlere ilişkin mevcut prim borçları ile 2016 Kasım, Aralık, 2017 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerine ilişkin prim borçları ve ödeme vadesi 14 Aralık 2016-30 Haziran 2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı Kanununun 89'uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenmesine, yukarıda belirtilen dönemlere ilişkin gerek ihale konusu işlerden gerekse özel bina inşaatlarından kaynaklanan fark işçilik prim tutarları ve yine bu sürelere denk gelen 6736 ve 6770 sayılı Kanunla yapılandırılan fark işçilik borçlarının taksitlerinin 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilerek işlem yapılmasına Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca karar verilmiştir" denildi.

