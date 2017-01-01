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Hoca Ömer Caminin Minaresi yapılmayı bekliyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Samsat depreminde hasar gören Adıyaman merkez Hoca Ömer Caminin Minaresi yapılmayı bekliyor.

Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesinde bulunan Hoca Ömer Caminin Minaresi 2 Mart tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde ki depremde hasar gördü. Yıkılma tehlikesi olan minare görevliler tarafından yıkıldı. Tehlikenin bertaraf edilmesinin ardından cami cemaati ve vatandaşlar yeni minarenin yapılmasını bekliyor.

Müftülük yetkilileri ise, caminin tadilat ve minarenin yapımıyla ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yetkili olduğunu, depremde hasar gören tüm cami ve minarelerin toplu halde ihale edilerek yapılacağını aktardılar.

(AHM)



03.05.2017 16:09:50 TSI

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