Dolandırıcılıktan aranan şahıs tutuklandı
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Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Dolandırıcılık suçundan araması olan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılıktan kaydı olan Mustafa K. Besni İlçe Jandarma Komutanlığının yol kontrolünde yakalanarak göz altına alındı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(RK-AHM)
03.05.2017 16:20:14 TSI
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