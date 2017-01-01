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Evi yıkılan vatandaşa prefabrik ev

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:23
Evi yıkılan vatandaşa prefabrik ev
Evi yıkılan vatandaşa prefabrik ev

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya ve Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Konakpınar Mahallesi'nde evi yıkılan vatandaşa yeni yapılan prefabrik evi teslim ettiler.
Altıeylül Kaymakamlığı Altıeylül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan 35 metrekare büyüklüğündeki prefabrik evin teslimi ihtiyaç sahibi Nurettin Aygün'e yapıldı. Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya ile birlikte Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Konakpınar Mahallesi'nde yeni kurulan eve konuk oldu.
Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, "Bir süre önce evi yıkılan vatandaşımıza Altıeylül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak, kaymakamlığımız, Altıeylül Belediyesi ile birlikte 35 metrekare büyüklüğünde prefabrik evi yapıp teslim ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza önümüzdeki günlerde 4 adet daha yapıp teslim edeceğiz. Vatandaşımıza evi teslim ederken, içerisinde kullanacağı eşyaları da alıyoruz. Güzel bir iş yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah güle güle oturmak nasip etsin" dedi.
Ev sahibi Nurettin Aygün ise Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya ve Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu olmak üzere vakıf müdür ile çalışanlarına teşekkür ederek, "Beni çok mutlu ettiler ben bu mutluluğu ömür boyu unutamam" dedi.
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da, "Prefabrik evdeyiz, burası Altıeylül Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Altıeylül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapıldı. Bizde bu kurul üyesiyiz. İhtiyaç sahibi olan, arsası bulunan vatandaşlarımıza prefabrik ev yapılıyor. Yaptığımız hizmetler yerini buluyor" diye konuştu.
(TS-

03.05.2017 16:32:28 TSI
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