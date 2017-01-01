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Tok: "Ortak paydamız Samsun"



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SAMSUN (İHA) - Tüm hemşehri derneklerinin birlik ve beraberlik içerisinde Samsun'un ortak fayda ve menfaati etrafında hareket etmesi gerektiğini söyleyen İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok, "Ortak paydamız Samsun olmalı" dedi.



"Samsunluluk vurgusu"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Havza ve Köyleri Severler Derneği, İkizceliler Derneği, Gümüşhane Kelkit Özen Köyü Derneği ile Gebililer Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkan ve yöneticilerini Gazi Hizmet Binasında ağırladı.

Hemşehri derneklerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Erdoğan Tok, mikro milliyetçilik anlayışının hemşehrilik ruhuna aykırı olduğunu, tüm hemşehrilerin Samsunluluk çatısı altında bir ve beraber olması gerektiğini vurguladı.



"Mikro milliyetçilik Samsunluluk ruhuna zarar veriyor"

Samsun'un birçok ilden göç alması ve Karadeniz'de bir merkez konumunda olmasının avantaj oluşturacak bir durum olduğunu belirten Başkan Erdoğan Tok, "Samsun birçok ilden göç alan bir şehir ve en yoğun nüfusun yaşadığı ilçe olan İlkadım ilçemiz de dolayısıyla yoğun göç almış bir ilçe. Trabzon, Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Amasya, Tokat gibi yakın şehirlerin yanı sıra büyük şehirlerden de çok sayıda göç almakta. Tam da bu noktada biz yöneticiler ve hemşehri derneklerinin en önemli sorumluluğu mikro milliyetçiliğe izin vermeden tüm vatandaşlarımızı Samsunlu olma bilinciyle donatarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



03.05.2017 16:43:31 TSI

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