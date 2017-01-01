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BEÜ Pedallıyor



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğa Sporları Öğrenci Topluluğu' nun ortak projesiyle üniversitemiz Çaycuma Kampüsü'nde 1. BEÜ Bisiklet Şenliği gerçekleştirildi. Etkinlikle bisiklet kullanımının farkındalığı ile bisiklet kullanımının arttırılması amaçlandı. "BEÜ PEDALLIYOR" sloganıyla başlatılan etkinliğin her yıl Dünya Bisiklet Günü' nde gerçekleştirilerek gelenekselleşmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bisikletlerle temel seviyede bisiklet kullanabilen öğrencilerimiz üniversitemizin en yeşil kampüslerinden biri olan Çaycuma Kampüsü' nde doğa ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler. Bahar dönemi yorgunluğunu atan öğrencilere etkinlik öncesi günün hatırası olarak BEÜ bisiklet t-shirtleri dağıtıldı.

(SÖ-SÖ-Y)



03.05.2017 16:50:39 TSI

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