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Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı



(Fotoğraflı)



Sedef Topçu

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç Köylere Hizmet Birliği olağan genel kurul seçimi yapıldı. Yeni birlik yönetiminde çalışacak iki İl Genel Meclis üyesi ile iki muhtar seçildi.

Her yıl Mayıs ayı başında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurul seçimi yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Salonunda İlçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler başkanlığında toplanan köy muhtarları ve il genel meclis üyeleri 2017 yılı çalışmalarını yürütecek üzere 2 il genel meclis üyesi ve iki muhtarın seçileceği Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurulunu saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Genel kurula 75 köy muhtarından 72'si katılırken 4 muhtar birlik yönetimine aday oldu. Seçime katılan 3 il genel meclis üyesi de seçime aday olarak katıldı.

Seçim öncesi birliğin 2016 yılı bütçesi üyelerin onayına sunuldu. Birliğin 2016 yılında birlik bütçesine devlet yardımlarından, Özel İdare yardımları, çeşitli gelir, bağış ve faiz gelirlerinden oluşan 1.268.814,04 TL gelirin 1.105.922,46 telesinin hizmetlerde kullanıldığı bütçe oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan seçimde 3 il genel meclis üyesinin aday olduğu seçimden Mehmet Emin Saran ve Ali Rasim Acar seçildi. 4 muhtarın aday olduğu birlik yönetimine ise Ömer Can ve İbrahim Doğan seçildi.

İlçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler seçilen meclis üyelerine ve muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. 9 yıldır aralıksız olarak Köylere Hizmet Götürme Birliği yönetimine layık görülmesinden dolayı muhtarlara teşekküt eden İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Emin Saran, "9 yıldır beni aralıksız bu göreve seçtiniz. Sizlerin bu güvenini boşa çıkarmayacağımı bilmenizi ister, köylerimize hizmetlerin en hızlı ve iyi bir şekilde götürülmesi için canla başla çalışmayı sürdüreceğim" dedi.

Kongreye İlçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler başkanlık etti. Kongreye Özel İdare Müdürü Erdinç Okur, köy ve mahalle muhtarları ile 3 il genel meclis üyesi seçildi.

(GD)



03.05.2017 17:12:10 TSI

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