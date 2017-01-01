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Başkan Asya, sporculara malzeme dağıttı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, gençlere spor malzemesi dağıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan spor malzemeleri, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından Doğugücü Spor oyuncularına dağıtıldı. Doğugücü Spor ile Bulanık'ın Bilican Spor arasında oynanan müsabaka öncesi stadyuma gelen Başkan Feyat Asya, sporcularla bir süre sohbet ederek kendilerine başarılar diledi. Muş Belediyesi olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alandaki faaliyetleri de ihmal etmediklerini ifade eden Başkan Asya, "İmkanlarımızın üzerinde gençlerimize yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yatırım programlarımız kapsamında birçok spor alanlarını faaliyete geçirerek gençlerimizin hizmetine sunduk. Karni Deresi Rekreasyon Alanı ve Ahmed-i Xani Parkı'nda yaptığımız futbol, voleybol ve tenis alanlarımız şu an hizmette. Bunların yanı sıra spor kulüplerimize imkanlar dahilinde destek veriyoruz. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklar yerine bu tür etkinliklerle vakit geçirmelerinde mutluluk duyuyoruz. Genç sporcuların yetişmesi ilimiz için önemlidir. Bugün farklı branşlarda birçok spor kulüplerimizin olması güzel bir zenginlik. Spor alanında elde edilecek başarılarla Muş'un adını dünyaya duyurabiliriz. Gençlerimizin spora yönlendirilmesi gerekir. Bizler de bütün imkanlarımızla spora ve sporculara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

(NA-MSA-Y)



03.05.2017 17:17:28 TSI

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