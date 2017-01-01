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Muhtarlar UEDAŞ'tan memnun

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:09
Muhtarlar UEDAŞ'tan memnun
Muhtarlar UEDAŞ'tan memnun

(Fotoğraflı)

Bursa (İHA) - Güney Marmara'nın elektrik dağıtım şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından düzenlenen "Muhtarlar Buluşmasında"İnegöl ilçesinin 23 merkez mahalle muhtarı UEDAŞ yetkililerine sorun ve beklentilerini aktardı. Son yıllarda yapılan yatırımların ardından mahallelerinde elektrikle ilgili sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren muhtarlar, çalışmalardan dolayı UEDAŞ yetkililerine teşekkür etti.
Royal Hotel'de düzenlenen toplantıyaUEDAŞ İnegöl İşletme Müdürü Hasan Ali Yürük, Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ve 23 merkez mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda konuşan İnegöl İşletme Müdürü Hasan Ali Yürük, şirketin 2010 yılında özelleştiğini belirterek 4 ilde yaklaşık 3 milyon müşteriye elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini aktardı. Arıza sayılarının ve hizmet kalitesinin her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden Yürük, "Kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti verme prensibiyle yatırım vebakım-onarım çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ayrıca yeni genişleyen bölgelere şebeke yatırımlarımızı geciktirmeden yapıyoruz" dedi. Yatırımlarla birlikte enerjide büyük bir iyileşme sağladıklarına dikkat çeken Yürük "Önceliğimiz yeni yapılaşmanın olduğu bölgelere hizmet vermek. Arızanın olduğu bölgeler ve 30 yaşını doldurmuş bazı sistemlerin yenilenmesi de öncelik sırasında" diyerek, UEDAŞ'ın öncelikli hedeflerini muhtarlar ile paylaştı.
Yürük, yatırım planlamalarında öncelikle ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke yatırımları, enerji talepleri ve aydınlatma taleplerini karşıladıklarını belirterek; "Bu değerlendirmede bütçemizin el verdiği oranda sizden gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bu yıl 8,5 milyon liralık bir yatırım planlaması yaptık. Kırsal ve merkez mahalleler olmak üzere İnegöl'ün tamamını kapsayan bir yatırım planımız bulunuyor. İnşallah bir aksilik olmazsa bu yatırımlarımızı gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"Her muhtar bizim için çok önemli"
Ardından sözü alan Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, "Muhtarlarımız bizim için çok değerli. Onlarla daha hızlı iletişim kurabilmek ve sorunları çözebilmek adına mobil uygulamamıza yeni bir eklenti yaptık" ifadesini kullandı. Yüce sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhtarlarımız halkın nabzını tutuyor, her sorununu biliyorlar kendilerine gelen talepleri bizlere iletiyorlar. Halkın talep ve sorunların ulaşmasında önemli rol üstlenen muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Toplantıya katılan muhtarlar ise, mahallelerdeki sorunları aktardıktan sonra böyle bir toplantı düzenlendiği için ve gösterilen ilgi ve alakadan dolayı UEDAŞ yetkililerine teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra toplantı salonundan ayrıldı.
(MŞ)

03.05.2017 19:18:32 TSI
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