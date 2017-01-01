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İspir'de feci kaza : 1 ölü



(Fotoğraflı)



Nejdet Yılmaz

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un İspir İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İdris Altaş kendi yönetimindeki otomobil ile İspir'den Erzurum istikametine seyir halindeyken İncesu yol ayrımında dikkatsizlik sonucu karşı yönden gelen bir TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dereye uçan otomobil sürücüsü İdris Altaş olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

(NY-AT-Y)



04.05.2017 08:57:58 TSI

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