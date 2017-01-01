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İran - Bitlis turizm atağı devam ediyor



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) İran ile başlatmış olduğu turizm atağı girişimi neticesinde İran'ın farklı bölgelerinde faaliyet gösterten 32 turizm acente firması, kenti ziyaret etti.

Ziyaretlerine ilk olarak Tatvan'dan başlayan İran heyeti, ilçede bulunan alışveriş merkezleri ve otellerin yanı sıra tarihi ve turistik yerleri gezdi. İlçe merkezinde bulunan iş yerlerini gezerek alışverişlerini yapan İran heyetini bazı esnaflar gül ile karşılarken, bazı esnaflar da misafirperverliklerini göstererek ikramlarda bulundu. AVM ve esnaf ziyaretlerinin ardından ilçedeki otelleri de inceleyen İran heyeti, gördükleri ilgi ve alakanın yanı sıra otellerin konforu ve hizmet kalitesi sebebiyle memnuniyetlerini dile getirdiler. İlçe merkezindeki ziyaretlerini tamamlayan İran heyeti, daha sonra doğasıyla kendisine hayran bırakan Nemrut Dağı ve Krater Gölü'nü ziyaret etti. Birinci gün ziyaretlerin tamamlanmasının ardından TATSO'ya dönen İran heyeti; gezi ve ziyaret programından oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler.

İran heyetini TATSO'da karşılayarak ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TATSO Başkanı Bilal Dağdağan, geçen yıl başlatmış oldukları İran - Bitlis turizm atağının yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Geçen yılda İran'dan gelen farklı ekipleri ağırladıklarını hatırlatan TATSO Başkanı Bilal Dağdağan, girişim kapsamında bu yıl da ilk etapta İran'ın farklı bölgelerinde faaliyet yürüten 32 turizm acente firmasını Tatvan'da ağırladıklarını belirtti.

Bölgenin ciddi bir turizm ve ticaret potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Dağdağan, İran'ın bölge için iyi bir turizm getirisi sağladığını ifade ederek, "TATSO olarak, bölge ekonomisine katkı sunmak ve İran'daki bavul ticaretini bölgeye taşımak için daha öncesinde İran'da bir takım görüşmeler yapmıştık. Bu görüşmeler sonucunda ilk meyveleri de geçen yıl almaya başlamıştık. Bu girişimlerin bir devamı olarak da bugün yine İran'ın farklı bölgelerinde faaliyet yürüten 32 turizm acente firma temsilcisini Tatvan'da misafir ediyoruz. Gelen bu heyet burada gözlemler yapacak. Yapılacak olan bu gözlemler sonucunda da bu acenteler aracılığıyla İran'dan bölgemize turizm turları düzenlenmeye başlanacak. Bizlerde şu anda bu turların en sağlıklı şekilde başlayıp devam etmesi amacıyla ilçemize gelen bu acente temsilcileri ile toplantılar yaparak gerekli altıyapı çalışmalarını hazırlıyoruz. İnşallah İran'dan Bitlis ve ilçelerine, Bitlis'ten de İran'a karşılıklı ataklar başladığı vakit bölgemize ekonomik anlamda bir canlılık kazandırılmış olacak. Bunun içinde gerek otellerin ve gerekse esnafların gerekli indirimleri sağlamaları konusunda görüşmeler yaparak olumlu şekilde neticelendirdik. Malumunuz özellikle bizim odamıza bağlı olan Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizde bütün ekonomi; ticaret ve turizm üzerine dayalıdır. Dolayısıyla bunu tetiklemek adına böyle bir girişim içerisine girdik. İnşallah bu girişimlerimizin olumlu sonuçlanması ve bölgede yeniden huzur ortamının hakim olması ile birlikte bölgemiz yeniden cazibe merkezi haline gelecektir" diye konuştu.

İran heyeti üyeleri ise, misafirperverlilikten ötürü TATSO Başkanı Dağdağan'a teşekkürlerini ileterek, bölgeye hayran kaldıklarını, İran'dan bölgeye turların başlaması için bir an önce girişimlerde bulunacaklarını ifade ettiler.

(HO-MSA-Y)



04.05.2017 09:14:55 TSI

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