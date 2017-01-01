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Adana'da elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Sarıçam ve Karataş ilçelerinden cumartesi günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Mayıs Cumartesi günü, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar, 13446, 13444, 13356, 13358, 13250, 13248 ve 13354 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülpınar Mahallesi 37050 ve 37051 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Ahmet Sarıkaya, 2892, 2891, 2884, 2883, 2887, 2918, 2871, 2900 ve 2893 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Yeşiltepe Mahallesi 2919, 2898, 2897, 2914, 2895, 2894, 2896, 2892, 2891, 2920 sokaklar, Ahmet Sarıkaya Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 240, 203, 71, 93, 95, 204, 69 ve 70 sokaklara 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Karataş ilçesi Sirkenli, Helvacı, Oymaklı, Çağşırlı, Develiören, Kızıltahta ve Yüzbaşı mahalleleri ile Sirkenli İlköğretim Okulu, Oymaklı İlköğretim Okulu, Tarımsal Sulama Pompaları ve Aski Su Pompaları 09:00-12:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

(ELF-Y)



04.05.2017 09:19:13 TSI

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