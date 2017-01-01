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Hatay'da elektrik kesintisi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:11
Hatay'da elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ, Antakya, Arsuz ve Belen ilçelerinden cumartesi günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Mayıs Cumartesi günü, Samandağ ilçesi Yeni Mahalle 162 sokaklara 09:00-11:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Belen ilçesi Fatih Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

04.05.2017 09:20:04 TSI
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