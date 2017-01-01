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Osmaniye'de elektrik kesintisi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:12
Osmaniye'de elektrik kesintisi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin merkez, Kadirli, Düziçi ve Bahçe ilçelerinden cumartesi günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Mayıs Cumartesi günü, merkez ilçeye bağlı Kaypak Bucak Kayalı Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Göçmenler Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Düziçi ilçesi Yenice Haruniye Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Uzunbanı Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Bahçe ilçesi İstiklal Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, İstiklal Mahallesine 13:00-16:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)

04.05.2017 09:21:03 TSI
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