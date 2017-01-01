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Kızılay Amasya'da anaokulu yaptıracak

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:20
Kızılay Amasya'da anaokulu yaptıracak
Kızılay Amasya'da anaokulu yaptıracak

(Fotoğraflı)

Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - Kızılay ile Amasya Valiliği arasında anaokulu yapımı için protokol imzalandı.
Türkiye Kızılay Derneği Amasya Şube Başkanı Namık Kitapçı, eğitime katkıda bulunmak amacıyla tahsis edilecek bir arsada tüm masraflarının Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından karşılanacağı 3 derslikli anaokulu yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in de katıldığı imza programında protokolü imzalayan Amasya Valisi Salih Işık, "Ekonomisi, sanayisi, tarımı, kültür seviyesi gelişmiş ve dünyada söz sahibi olan bir ülke olabilmek ancak iyi bir eğitim sistemi ve tam donanımlı bir şekilde yetişmiş bireylerle mümkündür. Bu amacımıza ulaşabilmek için hepimize görevler düşmektedir. En iyi eğitim altyapılarını ve fiziki mekanları temin etmek bizlerin görevidir" dedi.
Işık, "Sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda gayretli olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Bu güzel davranışlarından ötürü Türk Kızılayı İstanbul Şubesini tebrik ediyor, okulumuzun eğitim hayatına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
(MÇ-SLH-Y)

04.05.2017 09:29:06 TSI
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