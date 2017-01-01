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Germencik'te Türklük Bilinci sempozyomu yapıldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:01
Germencik'te Türklük Bilinci sempozyomu yapıldı
Germencik'te Türklük Bilinci sempozyomu yapıldı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Germencik Uluslararası Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Sempozyomuna ev sahipliği yaptı. Germencik Belediyesi 3 Mayıs Türkçülük gününde gerçekleşen sempozyum ile yurt içi ve yurt dışından katılan bir çok bilim insanını ağırladı.
Germencik Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen sempozyuma ilgi oldukça yoğundu.
3 oturumda yapılan sempozyuma MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, MHP Germencik İlçe Başkanı Turgay Ulutaş, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Emre Özbey, Germencik Ülkü Ocakları Başkanı Ali Koyuncu, Aydın Yönetici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Özen Gündüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın konuşmasına sempozyuma katılanlara teşekkür ederek başladı.
Akın, "Böylesine anlamlı bir günde yurt içi ve yurt dışından gelerek bizlerle beraber olan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. 3 Mayıs Türkçülük gününde günün anlam ve önemine yakışır uluslararası sempozyumumuzu başarıyla gerçekleştirdik. Günün sonunda Türk Dünyası Müzik Topluluğunun gerçekleştirdiği konserde öz kültürümüze ait birçok eseri keyifle dinleme fırsatımız oldu. Gerçekleşen sempozyumun önümüzdeki yıllarda farklı başlıklarla yapılması adına çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız. Katılımları ile bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyorum'' dedi.
Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri ile sempozyum sona erdi.
(OD-MB-Y)

04.05.2017 10:10:19 TSI
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