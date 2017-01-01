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Eriyen kar suları gölet oluşturdu



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA)  Van'ın Başkale ilçesindeki yüksek kesimlerde eriyen kar sularının oluşturduğu göletler, güzel görüntü oluşturdu.

İlçenin İran sınırındaki Esenyamaç Mahallesinde baharın gelmesi ile birlikte yüksek dağların yamaçlarındaki kar kütleleri de erimeye başladı. Esenyamaç Mahallesindeki Mor Dağların yamaçlarında eriyen kar suları ile ortaya çıkan göletler, berraklığı ile büyülüyor. Esenyamaç Kahallesinde ikamet eden ve her yıl yaylaya çıkan Ferdi Arslan, yazın ortasında bile yükseklikten dolayı havanın ve suyun soğukluğundan dolayı gölete giremediklerini kaydetti. Arslan, koyunların yaylaya çıkmasıyla beraber ailesiyle gelip göleti ziyaret ettiklerini kaydetti.

(EE-MSA-Y)



04.05.2017 10:44:27 TSI

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